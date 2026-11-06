La jugada decisiva de Moisés en Pasapalabra: un acierto de riesgo frena la remontada de David en AlaZ

La emoción ha marcado el duelo entre Moisés y David en AlaZ de Pasapalabra. Con 22 aciertos y apenas tiempo disponible, el alfareño ha decidido arriesgar con una palabra de la que no estaba completamente seguro.

Su apuesta ha resultado acertada y ha elevado el marcador hasta las 23 respuestas correctas. David necesitaba cuatro aciertos más para igualarlo y ha intentado una remontada a solas con Roberto Leal. Sin embargo, un fallo en su último turno ha terminado con sus opciones y ha dado la victoria a Moisés.