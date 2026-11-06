David y Moisés se quedan en blanco en La Pista de Pasapalabra: ni las pistas de Roberto Leal evitan el inesperado desenlace

Un duelo sin ganador ha sorprendido en La Pista de Pasapalabra. David y Moisés no han reconocido la canción de Mon Laferte y tampoco han logrado acertar su título cuando Roberto Leal les ha ofrecido una pista utilizando otras palabras.

El presentador ha pronunciado "Tu ausencia de amor", pero ambos han apostado por "cariño". Después han probado con "ternura" y "amistad", sin éxito. El desenlace ha dejado un sabor agridulce, especialmente porque Roberto había dedicado la canción a la hija de un compañero del programa.