¡Polémica en Pasapalabra! Ana Fernández gana La Pista sin acertar el título y Pablo Carbonell estalla: "¡No vale!"

La Pista de Pasapalabra ha vivido un momento de tensión durante el duelo entre Ana Fernández y Pablo Carbonell. Ambos han tenido dificultades para identificar We don’t need another hero, de Tina Turner, hasta que el presentador ha ofrecido una pista decisiva.

La actriz ha pulsado primero y, aunque no ha logrado decir correctamente el título en inglés, sí ha entonado el estribillo. Roberto Leal ha dado por válida su respuesta, provocando las protestas de Pablo Carbonell. El presentador ha explicado su decisión y ha bromeado sobre dónde presentar las reclamaciones.