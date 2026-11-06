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LA RULETA DE LA SUERTE
Una jugada inesperada cambia todo en La ruleta de la suerte: Blanca deja a Pablo sin premio y suma 1.550 euros
La concursante ha aprovechado un error de su compañero para utilizar el Me lo quedo y hacerse con una consola portátil de 950 euros ante la sorpresa del público.
Pablo estaba a punto de conseguir la segunda parte del Gran Premio de La ruleta de la suerte cuando una letra equivocada le ha hecho perder el turno. Blanca, que tenía el gajo rosa, no ha desaprovechado la oportunidad de arrebatarle la consola y los 150 euros acumulados.
"¿Me lo perdonarás?", le ha preguntado antes de ejecutar su jugada. Con una sola tirada, la concursante ha alcanzado los 600 euros que, sumados al Gran Premio, suponían 1.550 euros y una ovación del público.