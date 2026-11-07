Joseba Arguiñano triunfa con sus fingers de pollo y verdura con tubercuchips

Los fogones de Cocina abierta de Joseba Arguiñano acogieron una de las propuestas más prácticas y aplaudidas de la temporada de la mano de Eva Pilar da Costa, madre de familia numerosa. Compartiendo las habituales batallas caseras para que los niños coman verdura sin rechistar, ambos elaboraron una suculenta y creativa receta de fingers de verdura y pollo acompañados de tubercuchips.

La clave del plato reside en triturar una base de pechuga de pollo combinada con brócoli, zanahoria y queso crema, aderezada con especias al gusto y rebozada en crujientes copos de maíz triturados. Como guarnición perfecta, la receta se completa con unos chips crujientes y finísimos elaborados a base de patata, boniato y yuca cortados con mandolina, coronando una alternativa casera, original y tan irresistible que conquista a toda la familia de un solo bocado.