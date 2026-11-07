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PASAPALABRA
David gana en Pasapalabra cantando la sintonía de D'Artacán
La inolvidable sintonía de D'Artacán y los tres mosqueperros ha desatado la nostalgia en La Pista, donde concursantes e invitados han terminado cantando juntos la canción de dibujos animados.
Un viaje a la infancia ha marcado el duelo entre David y Moisés en Pasapalabra. Ambos han reconocido la cabecera de D'Artacán y los tres mosqueperros desde los primeros acordes, pero David ha sido el más rápido y ha conseguido el pleno.
La celebración se ha convertido en un coro improvisado al que se han sumado todos los presentes. Roberto Leal ha aprovechado el momento para lanzar una pregunta inesperada sobre la raza de D'Artacán que nadie ha sabido responder.