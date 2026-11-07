David gana en Pasapalabra cantando la sintonía de D'Artacán

Un viaje a la infancia ha marcado el duelo entre David y Moisés en Pasapalabra. Ambos han reconocido la cabecera de D'Artacán y los tres mosqueperros desde los primeros acordes, pero David ha sido el más rápido y ha conseguido el pleno.

La celebración se ha convertido en un coro improvisado al que se han sumado todos los presentes. Roberto Leal ha aprovechado el momento para lanzar una pregunta inesperada sobre la raza de D'Artacán que nadie ha sabido responder.