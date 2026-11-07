La hija y el nieto de Peret recuerdan la cara más íntima del rey de la rumba catalana

El plató de Y ahora Sonsoles ha recibido la visita de Rosa Pubill, hija del legendario Peret, acompañada por su hijo para rendir homenaje a la memoria del indiscutible rey de la rumba catalana. Durante una entrañable entrevista, ambos se adentraron en la faceta más personal del autor de himnos tan universales como 'Borriquito como tú', mostrando cómo era el artista en las distancias cortas y lejos de los focos.

Entre los pasajes más comentados, Rosa abordó con naturalidad la fama de mujeriego que acompañó al músico a lo largo de su vida, matizando que, pese a todo, su corazón siempre tuvo una dueña absoluta: su mujer, Fuensanta. Con total sinceridad, la hija del cantante recordó cómo gestionaba su madre aquella situación al afirmar que "ella sabía muy bien dónde estaba y a lo que iban" y sentenciar cariñosamente que, para el artista, "santa solo había una, era la única".