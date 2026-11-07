David y Moisés llevan AlaZ al límite en Pasapalabra: dos respuestas decisivas sellan un empate a 23

La igualdad ha marcado el duelo entre David y Moisés en AlaZ. El riojano ha comenzado con una brillante racha de diez aciertos consecutivos, pero ninguno ha conseguido despegarse en el marcador. Tras alcanzar las 22 respuestas correctas, ambos han optado por seguir jugando en Pasapalabra.

Con solo dos segundos disponibles, David ha arriesgado y ha logrado su acierto 23, obligando a su rival a responder. Moisés tampoco tenía clara su última palabra, pero ha acertado y ha conseguido salvar el empate en un final de máxima tensión.