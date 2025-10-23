Joseba Arguiñano sorprende con su pan bisáltico: “Un pan casero muy saludable”

Joseba Arguiñano ha elaborado en Cocina abierta un pan bisáltico casero que destaca por su sencillez y textura tupida. Con pocos ingredientes y poco trabajo, este pan ofrece una alternativa nutritiva y deliciosa. Su bajo índice glucémico evita los picos bruscos de azúcar, siendo perfecto para personas con diabetes o resistencia a la insulina.

Además, el pan bisáltico permite mantener una energía más constante a lo largo del día. “Es un pan muy gracioso”, comenta Arguiñano, resaltando su originalidad y el resultado esponjoso que conquista a los amantes del pan hecho en casa.