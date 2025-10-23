Damián queda impactado tras la confesión de María: la joven podría volver a caminar

En Sueños de libertad, María ha iniciado su plan para evitar que Andrés revele su gran secreto: que antes del accidente podía caminar. Temerosa de ser descubierta, acude a Luz para someterse a una revisión médica. La doctora confirma que está recuperando movilidad en las piernas, lo que deja a todos desconcertados.

Tras la confirmación, María decide sincerarse con Damián en el hospital. “Parece que estoy recuperando la sensibilidad en las piernas”, le dice emocionada. La reacción de su suegro es de absoluta sorpresa, pues los médicos habían asegurado que su caso no tenía solución.