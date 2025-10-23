El 1% estrena nueva temporada este miércoles con Arturo Valls: “Veo mucho talento”

El 1% regresa este miércoles a Antena 3 con Arturo Valls de nuevo como maestro de ceremonias. El formato, que se convirtió en uno de los éxitos de la temporada pasada, estrena su segunda edición con nuevas pruebas y más emoción.

Cien concursantes intentarán superar preguntas de lógica y razonamiento para alcanzar el exclusivo premio de 100.000 euros. El propio Valls asegura que esta temporada viene “llena de talento, ingenio y momentos únicos” que atraparán a los espectadores.