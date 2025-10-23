Publicidad
El 1%
El 1% estrena nueva temporada este miércoles con Arturo Valls: “Veo mucho talento”
El concurso más desafiante de Antena 3 vuelve tras El Hormiguero con cien nuevos participantes dispuestos a demostrar su lógica y ganar los 100.000 euros del gran premio.
El 1% regresa este miércoles a Antena 3 con Arturo Valls de nuevo como maestro de ceremonias. El formato, que se convirtió en uno de los éxitos de la temporada pasada, estrena su segunda edición con nuevas pruebas y más emoción.
Cien concursantes intentarán superar preguntas de lógica y razonamiento para alcanzar el exclusivo premio de 100.000 euros. El propio Valls asegura que esta temporada viene “llena de talento, ingenio y momentos únicos” que atraparán a los espectadores.