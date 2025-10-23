Blanca Suárez y Manu Ríos sorprenden a Pablo Motos con su destreza quirúrgica

Blanca Suárez y Manu Ríos visitaron El Hormiguero para presentar la nueva temporada de Respira. Durante la entrevista, Pablo Motos les retó a demostrar sus habilidades quirúrgicas con un curioso paciente: una pechuga de pollo. La actriz tomó el bisturí con precisión, mientras su compañero se encargó de suturar con técnica y mucha complicidad.

El divertido momento provocó risas en el plató y dejó claro que los protagonistas no solo dominan sus papeles en la serie, sino que también saben divertirse con ellos fuera del set.