Manu Ríos revela su noche más surrealista en una fiesta de Madonna: “Nunca olvidaré lo que vi allí”

Manu Ríos compartió en El Hormiguero una anécdota que dejó a todos sin palabras. Durante una charla con Pablo Motos, el actor contó cómo terminó en una fiesta privada organizada por Madonna, a la que ni siquiera estaba oficialmente invitado.

El intérprete confesó que fue “lo más surrealista del mundo”, describiendo un ambiente lleno de secretismo donde los asistentes tenían prohibido usar el móvil. Aun así, disfrutó de una velada que calificó como inolvidable, marcada por el lujo, la música y el asombro.