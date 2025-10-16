Antena 3 LogoAntena3
Tarta casera de manzana y almendra, la receta fácil de Eva Arguiñano: ¡solo mezcla los ingredientes y al horno!

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Tarta de manzana y almendra de Eva Arguiñano: fácil y deliciosa

Una receta sencilla y rápida de Eva Arguiñano con la que podrás disfrutar de una tarta casera de manzana y almendra lista en minutos.

Eva Arguiñano ha preparado una tarta jugosa y aromática que conquista por su sencillez. Solo hay que mezclar los ingredientes y hornear.

La chef utiliza manzanas golden y reinetas, aunque cualquier variedad de temporada sirve. El resultado es un postre casero, con una textura esponjosa y un toque crujiente de almendra, perfecto para acompañar el café o compartir en familia.

