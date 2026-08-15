Joseba Arguiñano y Joana Pastrana preparan un menú de verano: crema fría de melón y tarta de tomate

Joseba Arguiñano y Joana Pastrana se ponen manos a la obra para elaborar un menú refrescante compuesto por una crema fría de melón y una tarta de tomate. Dos propuestas con las que aprovechar productos muy ligados al verano.

La visita de la excampeona mundial de boxeo a Cocina abierta de Joseba Arguiñano combina gastronomía y conversación mientras ambos preparan las recetas. El resultado es un menú de diez pensado para disfrutar durante los días más calurosos.

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