David rechaza el empate con Javier y se la juega con una última respuesta decisiva en AlaZ

Javier ha tomado ventaja al terminar antes la primera ronda con 21 aciertos, aunque todavía tenía cuatro palabras pendientes. Mientras intentaba resolverlas, David ha conseguido recortar distancias hasta igualar el marcador en Pasapalabra.

Sin tener claras sus respuestas, Javier ha decidido plantarse y dar por bueno el empate. Sin embargo, David ha rechazado el pacto y ha pedido a Roberto Leal que leyera despacio la definición de la P antes de jugárselo todo con su respuesta. ¿Habrá acertado?

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