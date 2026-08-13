Patatas con mejillones al azafrán: el sabroso guiso de Karlos Arguiñano

La receta comienza rehogando ajo, cebolleta y pimiento verde durante 8-10 minutos. Después se incorpora el vino blanco, se le da un hervor y se añaden las hebras de azafrán antes de agregar las patatas cascadas.

Tras cubrir las patatas con agua, se cocinan entre 20 y 30 minutos. Los mejillones limpios se incorporan al final y necesitan otros 4-5 minutos para abrirse. Arguiñano recuerda que, al introducirlos en la tartera, deben estar bien cerrados.

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