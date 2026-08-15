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Y AHORA SONSOLES
Antonio ocultó el cadáver de su padre durante siete meses para conservar la vivienda: “No estoy en la cárcel por mi hermano”
Antonio explica por qué mantuvo durante meses el cuerpo de su padre fallecido en casa y relata la difícil situación que atraviesa ahora junto a su hermano.
Antonio ha contado que ocultó durante siete meses el cadáver de su padre para intentar defender la vivienda familiar. Su caso ha salido a la luz después de descubrirse que el cuerpo permaneció en el domicilio durante todo ese tiempo.
Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, Antonio ha explicado las consecuencias de lo ocurrido y la situación en la que se encuentra actualmente. “Estoy en la calle y no en prisión por mi hermano”, ha afirmado al relatar el complicado escenario al que se enfrenta su familia.
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