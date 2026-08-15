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Y AHORA SONSOLES
Gabriela Guillén confirma su relación con Cristiano Ronaldo y rompe su silencio sobre aquel romance
Gabriela Guillén confirma que mantuvo una relación con Cristiano Ronaldo y habla abiertamente de un episodio sentimental de su pasado que hasta ahora había permanecido fuera del foco.
Gabriela Guillén ha confirmado que tuvo una relación con Cristiano Ronaldo, despejando las dudas sobre el vínculo que mantuvo con el futbolista. La modelo se ha pronunciado sobre aquella etapa y ha dejado claro que pertenece a un capítulo anterior de su historia.
Durante Y ahora Sonsoles, Gabriela ha restado importancia a que esta relación salga ahora a la luz y ha preferido mirar hacia delante. “Es algo que pasó en mi vida, en el pasado”, ha afirmado al referirse a su historia con Cristiano Ronaldo.
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