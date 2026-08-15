Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

CR7

Y AHORA SONSOLES

Gabriela Guillén confirma su relación con Cristiano Ronaldo y rompe su silencio sobre aquel romance

Gabriela Guillén confirma que mantuvo una relación con Cristiano Ronaldo y habla abiertamente de un episodio sentimental de su pasado que hasta ahora había permanecido fuera del foco.

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Gabriela Guillén ha confirmado que tuvo una relación con Cristiano Ronaldo, despejando las dudas sobre el vínculo que mantuvo con el futbolista. La modelo se ha pronunciado sobre aquella etapa y ha dejado claro que pertenece a un capítulo anterior de su historia.

Durante Y ahora Sonsoles, Gabriela ha restado importancia a que esta relación salga ahora a la luz y ha preferido mirar hacia delante. “Es algo que pasó en mi vida, en el pasado”, ha afirmado al referirse a su historia con Cristiano Ronaldo.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Vídeos