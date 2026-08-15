Cristina Pardo da el salto al prime time con un nuevo formato en directo de actualidad y humor

Cristina Pardo aterriza en el prime time de Antena 3 con un formato semanal en directo que se emitirá después de El Hormiguero. La periodista abordará las principales cuestiones de la agenda social y política junto a sus verdaderos protagonistas, apostando por preguntas directas y diferentes puntos de vista.

Así, La Mesa combinará rigor y análisis con conversación, espontaneidad y sentido del humor. El nuevo espacio no será una tertulia convencional ni una sucesión de entrevistas, sino que buscará profundizar en las noticias y comprender su impacto real en la sociedad.

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