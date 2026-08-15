El padre del menor agredido en Mallorca rompe su silencio tras el ataque: “No tiene sentido”

El padre del menor agredido en Mallorca ha explicado cómo está viviendo su hijo los días posteriores al ataque. El joven continúa afectado por lo sucedido y su familia permanece a su lado mientras intenta recuperarse de una experiencia que le ha generado temor.

El caso ha sido abordado en Y ahora Sonsoles, donde el padre ha relatado las consecuencias que la agresión está teniendo para el menor. Su testimonio pone el foco en el estado del joven y en la preocupación de su familia después de lo ocurrido.

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