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Y AHORA SONSOLES
El padre del menor agredido en Mallorca rompe su silencio tras el ataque: “No tiene sentido”
El padre del menor agredido en Mallorca relata cómo se encuentra su hijo después de lo ocurrido y explica las consecuencias que el ataque ha tenido para él.
El padre del menor agredido en Mallorca ha explicado cómo está viviendo su hijo los días posteriores al ataque. El joven continúa afectado por lo sucedido y su familia permanece a su lado mientras intenta recuperarse de una experiencia que le ha generado temor.
El caso ha sido abordado en Y ahora Sonsoles, donde el padre ha relatado las consecuencias que la agresión está teniendo para el menor. Su testimonio pone el foco en el estado del joven y en la preocupación de su familia después de lo ocurrido.
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