Joseba Arguiñano convierte los espárragos en un pudin irresistible

Joseba Arguiñano prepara un pudin de espárragos verdes que sorprende por su facilidad y que llamó la atención de Karlos Arguiñano durante el programa. La receta combina huevos, nata y espárragos verdes.

El pudin se hornea al baño maría y se sirve en porciones acompañado de una salsa elaborada con mahonesa, tomate concentrado y salsa picante, decorada con perejil.

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