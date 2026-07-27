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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Joseba Arguiñano convierte los espárragos en un pudin irresistible
Los espárragos solo necesitan cinco minutos de cocción antes de terminarse al baño maría en el horno, en una receta para cuatro personas que se completa con una salsa de mahonesa ligeramente picante.
Joseba Arguiñano prepara un pudin de espárragos verdes que sorprende por su facilidad y que llamó la atención de Karlos Arguiñano durante el programa. La receta combina huevos, nata y espárragos verdes.
El pudin se hornea al baño maría y se sirve en porciones acompañado de una salsa elaborada con mahonesa, tomate concentrado y salsa picante, decorada con perejil.
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