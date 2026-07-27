Arguiñano desvela el truco para una cabeza de lomo al horno tierna por dentro y crujiente por fuera

La cabeza de lomo, una pieza veteada y muy jugosa, se unta con un majado de ajo, mostaza, orégano y pimentón antes de hornearse junto a cebolla, zanahoria, pimiento verde y vino de Jerez.

Arguiñano recomienda dejar reposar la carne diez minutos antes de cortarla para conservar sus jugos y aprovechar las verduras asadas para elaborar una salsa fina que acompaña el plato con tirabeques salteados.

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