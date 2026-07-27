Eduardo "El Campanero" celebra su victoria en La Voz Kids: "Cuando han dicho mi nombre he sentido una alegría muy grande "

Tras proclamarse vencedor de La Voz Kids 2026, Eduardo "El Campanero" confiesa que aún estaba asimilando todo lo vivido. El talent asegura que escuchar su nombre como ganador le produjo una enorme alegría y que ha cumplido el sueño que perseguía desde pequeño.

El joven también destaca que compartir la victoria con Antonio Orozco, su gran referente, ha hecho el momento aún más inolvidable. Además, recuerda con emoción que cantar junto al coach y Antoñito Molina fue otro de los sueños que pudo cumplir en la final.

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