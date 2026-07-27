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LA VOZ KIDS
Marco y Ana Mena brillan en la final de La Voz Kids con un emocionante dúo que conquista al público
La coach y su finalista protagonizan uno de los momentos más especiales de la Gran Final de La Voz Kids al interpretar Quiero decirte en una actuación llena de complicidad y emoción.
La Gran Final de La Voz Kids deja otro de sus instantes más memorables con el esperado dueto de Ana Mena y Marco. Coach y talent comparten escenario para interpretar Quiero decirte en una actuación marcada por la sensibilidad y la conexión entre ambos.
Desde los primeros compases, sus voces encajan con naturalidad y emocionan al público. La interpretación se convierte en uno de los duetos más destacados de la noche y en un recuerdo inolvidable para Marco en su paso por el programa.
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