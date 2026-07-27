Marco y Ana Mena brillan en la final de La Voz Kids con un emocionante dúo que conquista al público

La Gran Final de La Voz Kids deja otro de sus instantes más memorables con el esperado dueto de Ana Mena y Marco. Coach y talent comparten escenario para interpretar Quiero decirte en una actuación marcada por la sensibilidad y la conexión entre ambos.

Desde los primeros compases, sus voces encajan con naturalidad y emocionan al público. La interpretación se convierte en uno de los duetos más destacados de la noche y en un recuerdo inolvidable para Marco en su paso por el programa.

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