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LA VOZ KIDS
Antonio Orozco y Eduardo firman uno de los grandes momentos de La Voz Kids con una emotiva versión de Pedacitos de ti
Coach y finalista emocionan en la Gran Final de La Voz Kids con una interpretación de Pedacitos de ti que refleja la admiración de Eduardo por Antonio Orozco y su estrecha conexión sobre el escenario.
Antonio Orozco comparte escenario con Eduardo "El Campanero" en la Gran Final de La Voz Kids para interpretar Pedacitos de ti. El dúo protagoniza una actuación cargada de emoción en una de las noches más importantes de la edición, conquistando al público con su complicidad.
Tras la actuación, Eduardo confiesa que cantar junto a Antonio Orozco, su gran referente, es un auténtico orgullo. La interpretación se ha convertido en uno de los momentos más especiales y emotivos de la final.
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