Cristina Castaño y Paula Koops celebran su paso por Tu cara me suena con una reflexión sobre su evolución

Cristina Castaño aseguró que terminar en cuarta posición, con Paula Koops en la quinta, pasa a un segundo plano frente a todo lo vivido durante la edición. Para ambas, el verdadero éxito ha sido superar los retos de cada gala.

Las dos concursantes hicieron balance de su paso por Tu cara me suena 13 con un mensaje de satisfacción por la experiencia y el crecimiento conseguido a lo largo del programa.