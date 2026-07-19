Cristina Castaño desata la locura como Meryl Streep con un desgarrador 'The Winner Takes It All'

Hay actuaciones que se quedan grabadas a fuego, y lo que ha hecho Cristina Castaño en la gala final de Tu cara me suena es ya historia del programa. Apostándolo todo al terreno donde es una auténtica reina —el teatro musical—, la intérprete ha decidido transformarse en la mismísima Meryl Streep para defender uno de los himnos más potentes, dolorosos y exigentes de ABBA.

La puesta en escena ha sido un torbellino de puro sentimiento. Derrochando una garra interpretativa brutal y clavando cada inflexión de voz, Cristina ha recreado con una fidelidad pasmosa la mítica escena del acantilado, logrando que el plató entero contuviera la respiración. Con el público entregado y el jurado completamente conmovido ante semejante despliegue de talento, la actriz ha dejado el listón en la mismísima estratosfera, presentando su firme candidatura para coronarse como la gran ganadora de la edición.

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