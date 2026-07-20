Natalia Sánchez revela cómo serán sus vacaciones de verano: “Lo que más me apetece es desconectar con los míos”

Natalia Sánchez ha contado cuáles son sus planes para estas vacaciones de verano en un vídeo para los seguidores de Sueños de libertad. La actriz explica que tiene muchas ganas de descansar y disfrutar de tiempo con su familia.

Entre sus planes destaca pasar unos días en la playa, una combinación perfecta para desconectar tras la intensa temporada de grabaciones de la serie.