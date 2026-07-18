¡Histórico e impactante! Martín Savi rompe todos los moldes en la gran final al cantar por el mítico Farinelli

El broche de oro de Tu cara me suena ha llegado con una apuesta de esas que marcan un antes y un después en la historia de la televisión. Para la gala definitiva, Martín Savi ha decidido arriesgarlo absolutamente todo con una de las identidades más complejas, exigentes y casi imposibles de imitar en el mundo de la música: el célebre cantante de ópera del siglo XVIII, Farinelli.

Lejos de ir a lo seguro en la noche más importante, el finalista ha dejado al público sin respiración al dominar un registro vocal que roza lo sobrehumano. Con una puesta en escena teatral y majestuosa, Savi ha derrochado virtuosismo y una técnica impecable que ha hecho justicia al mito, desatando una ovación atronadora en el plató y demostrando que la grandeza se alcanza arriesgando al máximo en el momento de la verdad.

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