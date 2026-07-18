'Vision of Love' llena el plató de emoción: María Parrado brilla como Mariah Carey en la gran final

El momento de la verdad ha llegado al escenario de Tu cara me suena con la celebración de su gala más esperada. En una noche donde los finalistas lo apuestan todo a una sola carta para alzarse con el título de campeón, María Parrado ha brillado con luz propia al transformarse en la icónica Mariah Carey durante la gran final del programa, regalando uno de los momentos más imponentes y mágicos de toda la velada.

Para esta cita definitiva con la historia del concurso, la artista eligió un reto a la altura de las circunstancias: defender 'Vision of Love', el emblemático y complejísimo tema que lanzó al estrellato a la diva estadounidense. Con una puesta en escena espectacular y un control milimétrico del escenario, María Parrado llenó el plató de una inmensa emoción, clavando los imposibles giros vocales, los agudos de infarto y la elegancia interpretativa de la pieza original. Su soberbio número no solo ha puesto en pie al público y al jurado en una unánime ovación, sino que la consagra como una firme y brillantísima candidata a la victoria final tras una trayectoria impecable en la edición.

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