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Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Arguiñano propone unas vainas al vapor con mollejas de pato para disfrutar de las judías verdes con todo su sabor
Karlos Arguiñano prepara una receta para cuatro personas en la que combina judías verdes cocinadas al vapor, crema de zanahoria y patata y mollejas de pato salteadas.
Las vainas se cocinan al vapor durante unos 12 minutos, un método que, según destaca la receta, ayuda a conservar mejor los nutrientes de las judías verdes.
El plato se completa con una crema suave de zanahoria y patata y unas mollejas de pato salteadas, servidas sobre las vainas y rematadas con una hoja de perejil