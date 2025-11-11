José Milán muestra su faceta más divertida y revela sus manías antes de rodar Sueños de libertad

José Milán, conocido por interpretar a Tasio en Sueños de libertad, ha sorprendido mostrando su lado más espontáneo. Lejos del carácter serio de su personaje, el actor se define como alguien alegre y bromista. Confiesa que su manía antes de grabar es “fumarme un cigarro” y asegura que improvisar le divierte.

Cuando le preguntan cuánto se parece a Tasio, responde entre risas: “¡Un 11!”. Además, admite que le encantaría vivir en Nueva York y que, si fuera un personaje animado, sería Gastón, el carismático villano de La Bella y la Bestia.