Cayetano Rivera rompe su silencio tras su accidente en Sevilla: “No hubo control de alcoholemia ni heridos”

El diestro Cayetano Rivera ha ofrecido sus primeras declaraciones después del accidente de coche que sufrió en una rotonda de Sevilla. “No hay mucha historia que contar. Fue un incidente, yo solo en el coche”, afirmó el torero, que resultó ileso. Así lo vemos en Y ahora Sonsoles.

Rivera quiso zanjar cualquier especulación asegurando que “no hubo otros coches, ni control de alcoholemia, ni nada”. El torero, que se marchó a pie a su casa tras el suceso, vive así un nuevo episodio mediático pocos meses después de su polémica detención en Madrid.