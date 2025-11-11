Begoña da un paso más: pide a Gabriel adoptar a Julia y él acepta con dudas

La enfermera desea que Julia, la niña a la que ha criado con cariño, sea reconocida como su hija legal ahora que va a formar una nueva familia con Gabriel. Temiendo que la pequeña se sienta desplazada con la llegada del bebé, Begoña plantea la adopción como muestra de amor y estabilidad.

Gabriel, sorprendido por la iniciativa, acaba aceptando la propuesta, aunque con cierta reticencia. La decisión marca un nuevo rumbo en su relación, en la que ambos deberán asumir lo que implica convertirse en padres legales de Julia en Sueños de libertad.