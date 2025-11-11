Cagla impulsa a Umay a sincerarse con Yussuf sobre sus sentimientos

Cagla percibe que Umay guarda un sentimiento especial por Yussuf y decide animarla a hablar con él sin miedo. Le asegura que no debe avergonzarse, que sentir algo por alguien es completamente natural. Umay, entre sonrojos, termina confirmando lo que su amiga ya sospechaba.

La joven, sin embargo, confiesa que aún arrastra heridas del pasado. “Cuando me dejó y se fue a Estados Unidos me quedé rota”, admite sobre su exnovio Yan. Cagla intenta ayudarla a cerrar ese capítulo para que se atreva a vivir lo que siente ahora.