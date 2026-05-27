Javier vuelve a sorprender en Pasapalabra con su truco más repetido en La Pista

Javier volvió a llevarse la victoria frente a David en La Pista gracias a una situación que ya se ha repetido varias veces en Pasapalabra. Aunque su rival reconocía la canción, no consiguió recordar el título antes de que Roberto Leal ofreciera la pista definitiva.

El concursante madrileño reaccionó más rápido con el pulsador y acertó al traducir el título al inglés. El duelo, ambientado en una canción de 2002, dejó a David frustrado pese a tener identificado el tema desde los primeros segundos.

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