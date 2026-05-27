Un error inesperado condena a David en Pasapalabra y acerca a Javier a otra victoria

Javier tomó ventaja desde el inicio de El Rosco en Pasapalabra y decidió plantarse con 22 aciertos, obligando a David a buscar una remontada casi perfecta. El concursante barcelonés llegó a acercarse al empate antes de cometer un error decisivo.

El fallo llegó al responder sobre el gentilicio de San Vicente de la Barquera, un tropiezo por el que incluso pidió disculpas entre bromas en referencia a David Bustamante. La equivocación terminó enviándole directamente a la próxima Silla Azul.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas