Orhan frena en seco a Betül y deja al descubierto la crisis total de su relación

Betül preparó un acercamiento íntimo con Orhan convencida de que podría solucionar la tensión entre ellos. Sin embargo, el miembro de los Korhan reaccionó con incomodidad al verla esperándolo en la cama y le pidió que regresara a su habitación.

Orhan insistió en que el embarazo debía ser la prioridad y evitó cualquier acercamiento, pese a las quejas de Betül por sentirse ignorada y rechazada. La escena dejó claro que la relación atraviesa uno de sus momentos más fríos y distantes en Una nueva vida.

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