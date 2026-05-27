Michelle Calvó sufre hasta el último segundo para acertar una canción en Pasapalabra

Michelle Calvó logró sumar un segundo para David en La Pista en Pasapalabra después de resolver in extremis la canción Tranquilo, majete. La actriz confesó entre risas que había vivido el momento "como un parto" por la dificultad para encontrar el título correcto.

Roberto Leal tuvo que insistir varias veces en el detalle que le faltaba para completar la respuesta. Michelle reconoció además su frustración por no identificar el tema desde el principio, especialmente después de haber acertado fácilmente las canciones anteriores.

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