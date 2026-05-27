La maternidad de Seyran queda en entredicho tras un diagnóstico médico que cambia su futuro

La consulta médica confirma un escenario muy delicado para Seyran. Aunque no padece ninguna enfermedad en la actualidad, la doctora advierte de que es casi imposible que pueda quedarse embarazada sin asumir riesgos graves para su salud.

Al salir, Suna decide ocultar la verdad y le dice a Seyran que el problema es suyo, asegurándole que le costará ser madre. La mentira protege a su hermana, pero deja un secreto que puede marcar el futuro de todos en Una nueva vida.

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