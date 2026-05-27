Mamen Mendizábal deslumbra en Pasapalabra con una racha casi perfecta frenada por Julia Roberts

Mamen Mendizábal volvió a convertirse en una de las protagonistas de Pasapalabra gracias a su actuación en la prueba Una de Cuatro. La periodista logró sumar 28 aciertos consecutivos y dejó impresionado a Roberto Leal durante el programa.

El único error llegó en la última pregunta del equipo naranja, relacionada con una curiosidad sobre Julia Roberts que confundió con Nicole Kidman. Tras el momento, el presentador bromeó asegurando que "la última no cuenta" después del gran papel de la invitada.

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