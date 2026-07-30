Javier Urra habla sobre su cáncer de pulmón y afronta la enfermedad con serenidad

Durante su intervención en el programa, Javier Urra explica que sufre un cáncer de pulmón con metástasis y afronta la enfermedad con una actitud positiva y serena.

El psicólogo reflexiona sobre la importancia de mantener las ganas de vivir y transmite un mensaje de fortaleza personal en una conversación especialmente emotiva en YAS verano.

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