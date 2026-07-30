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YAS VERANO
Javier Urra habla sobre su cáncer de pulmón y afronta la enfermedad con serenidad
El psicólogo Javier Urra comparte en YAS verano uno de los momentos más personales de su vida al anunciar públicamente que padece un cáncer de pulmón con metástasis.
Durante su intervención en el programa, Javier Urra explica que sufre un cáncer de pulmón con metástasis y afronta la enfermedad con una actitud positiva y serena.
El psicólogo reflexiona sobre la importancia de mantener las ganas de vivir y transmite un mensaje de fortaleza personal en una conversación especialmente emotiva en YAS verano.
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