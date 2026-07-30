El impresionante incendio de la mansión Albora: así se preparó esta espectacular escena de En tierra lejana

El reportaje que compartió la empresa que realizó los efectos especiales muestra el trabajo realizado para recrear el incendio de la mansión Albora, una escena que exigió una cuidada planificación para garantizar el realismo y la seguridad durante el rodaje.

Las imágenes permiten descubrir el proceso de grabación de una de las secuencias más impactantes de En tierra lejana, clave por su intensidad y su espectacular puesta en escena.

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