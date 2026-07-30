Damián evita una tragedia de última hora y cambia el destino de Marisol en Sueños de libertad

Tras la discusión con Pablo, Marisol se siente completamente sola y toma una decisión desesperada. La intuición de Manuela alerta a Damián, que entra en la habitación justo a tiempo para evitar el fatal desenlace.

La intervención de ambos consigue frenar a la joven en uno de los momentos más duros del capítulo, dejando una de las escenas más emocionantes de Sueños de libertad.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas