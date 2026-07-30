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SUEÑOS DE LIBERTAD
Damián evita una tragedia de última hora y cambia el destino de Marisol en Sueños de libertad
La tensión alcanza su punto máximo cuando Marisol toma una decisión desesperada, pero la rápida intervención de Damián y Manuela evita un desenlace dramático en Sueños de libertad.
Tras la discusión con Pablo, Marisol se siente completamente sola y toma una decisión desesperada. La intuición de Manuela alerta a Damián, que entra en la habitación justo a tiempo para evitar el fatal desenlace.
La intervención de ambos consigue frenar a la joven en uno de los momentos más duros del capítulo, dejando una de las escenas más emocionantes de Sueños de libertad.
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