Eduardo El Campanero demuestra su versatilidad con un reto musical cantando estilos muy distintos

Eduardo El Campanero acepta el desafío de cantar temas de estilos muy distintos, desde la sintonía de Pippi Calzaslargas hasta una canción de Antonio Orozco, pasando por un éxito de David Bisbal y un clásico español.

El joven artista vuelve a emocionar con su voz y recuerda algunos de los momentos más destacados de su paso por La Voz Kids, demostrando la naturalidad y el carisma que le llevaron a convertirse en el ganador de la edición.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas