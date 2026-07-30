Francisco José conquista los 50.000 euros en ¡Salta!

Francisco José comenzó su participación en el penúltimo nivel y fue superando cada reto con seguridad hasta plantarse en la última decisión. Sus aciertos le permitieron optar al premio máximo de 50.000 euros.

En la prueba definitiva, el concursante apostó por la respuesta correcta y consiguió completar un recorrido impecable para entrar en el exclusivo grupo de ganadores del mayor premio de ¡Salta!, cerrando una noche para el recuerdo.

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