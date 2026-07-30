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LA VOZ KIDS
Antonio Orozco se rompe al recordar a su padre y revela el origen más personal de sus canciones
La emoción invade a Antonio Orozco en La Voz Kids al abrir su corazón sobre la figura de su padre, un recuerdo que sigue marcando su vida y su manera de componer.
El coach protagoniza uno de los momentos más emotivos de La Voz Kids al recordar a su padre, fallecido cuando era joven, y explicar el profundo vínculo que mantiene con él a través de su música.
Sus palabras emocionan al compartir que ese recuerdo permanece vivo en sus composiciones, dejando una confesión íntima que conmueve tanto a los presentes como a los espectadores.
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