Antonio Orozco se rompe al recordar a su padre y revela el origen más personal de sus canciones

El coach protagoniza uno de los momentos más emotivos de La Voz Kids al recordar a su padre, fallecido cuando era joven, y explicar el profundo vínculo que mantiene con él a través de su música.

Sus palabras emocionan al compartir que ese recuerdo permanece vivo en sus composiciones, dejando una confesión íntima que conmueve tanto a los presentes como a los espectadores.

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