Javier roza el bote de Pasapalabra con una espectacular marca y obliga a David a rozar la perfección

David tomó la iniciativa en los primeros turnos, pero Javier cambió el rumbo de la prueba con una espectacular racha de once aciertos consecutivos que le permitió dominar el marcador desde la primera vuelta.

El madrileño decidió plantarse con 23 respuestas correctas, dejando a David la obligación de sumar tres aciertos para forzar el empate y evitar la Silla Azul en un duelo de altísimo nivel en Pasapalabra.

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