Marta Torné rompe su mala racha en Pasapalabra y sorprende con un pleno en La Pista

La actriz afrontaba su último duelo con pocas expectativas tras caer en las dos pruebas anteriores. Sin embargo, todo cambió cuando sonó la Lambada, un tema que reconoció en apenas unos segundos.

Marta Torné pulsó antes que Txabi Franquesa, acertó la canción y dejó a todos sorprendidos al interpretar el popular éxito, poniendo el mejor broche posible a su paso por Pasapalabra.

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